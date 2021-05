PlayStation 5, in arrivo nuovi tripla A per il mercato Giapponese

PlayStation 5 ricomincia da Oriente. Più precisamente dai territori asiatici, grazie ad una nuova offerta di lavoro pubblicata nel corso dei giorni scorsi che vede Sony Interactive Entertainment puntare nuovamente su progetti in sviluppo in Giappone, riprendendo dunque il percorso tracciato insieme a Japan Studio qualche anno fa, responsabile proprio della creazione di videogiochi esterni come ad esempio Bloodborne.

Attualmente Sony Interactive Entertainment è alla ricerca di producer per XDev, uno studio che molto spesso assiste le altre software house. XDev, in particolare, è stata molto vicina ad Housemarque durante lo sviluppo di Returnal. Ora però si concentrerà, almeno da quanto riportato dalle offerte di lavoro, con gli annunci che riportano le mansioni dei prossimi producer, ovvero acquisire nuovi progetti e portarli alla luce per PlayStation 5. Non si tratta quindi di sviluppo in house ma di “acquisizioni” di IP e concept, che verranno poi portati sul mercato.

La strategia di Sony per PlayStation 5 dunque appare leggermente diversa da come era stata inizialmente concepita. Tutti i reveal dei giochi per la console infatti si concentrano esclusivamente su franchise occidentali, come ad esempio Ratchet & Clank: Rift Apart e il prossimo capitolo di God of War. Eccezion fatta, vero, per Demon’s Souls che però bisogna ricordare come sia un remake e non una nuova IP o il sequel di un progetto di successo come possono esserlo i franchise di Insomniac Games e Santa Monica.

Nel corso degli anni il marchio PlayStation ha perso decisamente attinenza con il mercato orientale. Sono pochissimi infatti i prodotti che varcano i confini del Giappone per arrivare anche in occidente e soprattutto gli sforzi di Sony sembrano essere stati indirizzati verso il mercato Europeo e Statunitense, come testimoniano anche l’interruzione di alcuni franchise, tra cui quello di Gravity Rush. Ora però la strategia sta per cambiare e nei prossimi mesi sapremo sicuramente qualcosa in più sui progetti in arrivo dal Sol Levante.