Siete alla ricerca di una PlayStation 5 e state aspettando l‘occasione perfetta per acquistarla a un buon prezzo? Ebbene, difficilmente troverete un’offerta migliore di quella proposta oggi da Amazon, che ha reso disponibile il bundle con la console e God of War Ragnarok a soli 540,00€!

Si tratta del prezzo più basso di sempre per questo bundle, dato che potrete risparmiare ben 50,00€ rispetto al prezzo di lisitno di 589,99€. Vi consigliamo, quindi, di approfittarne il prima possibile. Le scorte, infatti, sono limitatissime, e stanno andando a ruba in men che non si dica.

L’offerta di Amazon è davvero vantaggiosa perché non solo vi permetterà di acquistare una PS5 a un ottimo prezzo, ma vi offrirà anche la possibilità di avere God of War: Ragnarok, uno dei giochi più celebrati del 2022, nonché un’esclusiva di Sony che vi garantirà ore e ore di divertimento nel mondo mitologico norreno. In questo gioco, vestirete i panni di Kratos e, accompagnato dal figlio Atreus, esplorerete nove regni vasti e originali, affrontando una varietà di nemici tratti dalla mitologia.

La versione di PlayStation 5 con il lettore disco vi permette non solo di acquistare i nuovi titoli in formato fisico, che ha sempre un certo fascino, ma vi consente anche di giocare a tutti i videogiochi di PS4. La console è, infatti, retrocompatibile, quindi potrete godervi tutti i titoli della generazione precedente, sfruttando al massimo le potenzialità dell’hardware next-gen di Sony.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

