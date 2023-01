Se siete tra coloro che ancora sono alla ricerca di una PlayStation 5, oggi è il vostro giorno fortunato: un bundle contenente la console next-gen di Sony e un controller extra è disponibile sul sito di Unieuro a soli 609,99€! Dato che le scorte termineranno molto probabilmente in un batter d’occhio, vi consigliamo di aggiungerla immediatamente al carrello per non perdere l’occasione e dover ritornare nel limbo dell’attesa che torni disponibile.

L’offerta di Unieuro è particolarmente interessante per due motivi: il primo è che avrete un secondo DualSense completamente gratis, e il secondo è che avrete modo di scegliere l’opzione del pagamento in 3 rate da 203,33€ senza interessi con Klarna o PayPal, dilazionando dunque comodamente la vostra spesa, rendendola così accessibile a tutte le tasche.

Il DualSense è uno dei controller migliori in assoluto nel mercato, offrendo delle caratteristiche altamente innovative che renderanno la vostra esperienza di gioco incredibile. Troviamo infatti il feedback aptico, i grilletti adattivi dinamici e un microfono integrato, il tutto perfettamente integrato nel design iconico di PlayStation che lo rende elegante e raffinato. Grazie alla presenza di due DualSense nel bundle potrete dunque giocare in compagnia di un amico, o semplicemente tenere un controller di scorta in casa, che fa decisamente comodo visto che, così come la console, è difficile da reperire e viene venduto a circa 70,00€.

In questi giorni stanno apparendo svariate offerte negli store online che vedono protagonista la PS5, quindi vi invitiamo a rimanere collegati con noi per non perdervi le future occasioni. Vi suggeriamo dunque di iscrivervi ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, dove troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport.

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!