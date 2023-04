Come saprete, PlayStation 5 è finalmente disponibile per tutti! Ed anzi, da qualche tempo la console Sony è tornata sul mercato con una stabilità incrollabile, tale che i duri shortage causati dal COVID-19 sembrano, ormai, un pallido ricordo.

Lontani da quel terribile bagarinaggio che, ora, paga lo scotto di due anni di sofferenze per i giocatori di tutto il mondo, PlayStation 5 è quindi disponibile, in quantità tali che, come vi raccontiamo già da un po’, la console Sony è persino in sconto su certi portali, ed anzi registra progressivamente tagli al prezzo sempre più alti, come sta succedendo su eBay dove, per la seconda volta in poco tempo, PS5 è in vendita al suo prezzo più basso mai registrato, ovvero a soli 479,90€!

Indubbiamente si tratta di una splendida occasione, specie considerando che la precedente tornata di console a questo prezzo si era esaurita nel giro di pochi giorni e che, francamente, anche al netto delle copiose scorte di PlayStation, non ci si aspettava questo nuovo price drop da parte di eBay. Dunque perché non approfittarne?

I giorni delle truffe in stile Euromediashop, insomma, sono finiti, e visto che parliamo della versione della console con lettore dischi, ovvero quella che normalmente costerebbe 549,99€, diremmo che il prezzo proposto oggi da eBay è di quelli da non lasciarsi scappare, anche e soprattutto perché è plausibile che, già nel corso delle prossime ore, la console a prezzo scontato vada esaurita!

Onde evitare di restare senza, dunque, vi invitiamo a fiondarvi sulla pagina che eBay sta dedicando a questa promozione, mettendo subito nel carrello la console e procedendo, quanto prima, alla conferma del pagamento, prima che PS5 vada esaurita.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!