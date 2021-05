PlayStation 5, migliorata la compatibilità del Dualsense

Recentemente Kurt Margenau, co-director di The Last of Us Parte 2, ha rivelato un’interessante novità riguardante il DualSense di PlayStation 5. Ad aprile, Sony aveva rilasciato un aggiornamento per il controller che prevedeva un migliore feedback con i titoli giocati in retrocompatibilità. Nello specifico, la vibrazione del DualSense è stata rivisitata e sistemata per offrire delle sensazioni aptice decisamente più vicine a quelle del Dualshock 4 quando si giocava le stesse opere su PlayStation 4.

Questa modifica è stata apportata dopo il feedback di molti utenti, che segnalavano come la funzione di vibrazione era leggermente sotto tono rispetto alla generazione passata quando si giocava a titoli come God of War, Horizon: Zero Dawn, Days Gone o altri. Il co-director di The Last of Us Parte 2 ha aggiunto che questa novità è particolarmente notabile ora che è stata rilasciata la patch 1.08, che aggiunge il completo supporto per PS5 del titolo.

Come vi abbiamo parlato in un precedente articolo, adesso l’ultimo capitolo della serie di The Last of Us Parte 2 arriva a ben 60 fotogrammi al secondo su PS5. Kurt Margenau ha spiegato su Twitter che “dato che molti di voi stanno ritornando su The Last of Us Parte 2 su PlayStation 5, potreste notare come il feedback aptico si senta meglio. Ciò è dovuto a un aggiornamento del firmware del controller DualSense dello scorso aprile”.

As many of you are jumping back into TLOU2 on PS5, you may notice the haptics feel better. This is actually thanks to a firmware update to the DualSense controller back in April. THREAD: pic.twitter.com/zle0XQwDw6 — Kurt Margenau (@kurtmargenau) May 21, 2021

DualSense alla mano, il feedback aptico adesso riesce a dare sensazioni molto più riconducibili a quelle della vecchia vibrazione del DualShock 4, offrendo quindi un’esperienza molto più vicina a quella su PS4. D’altro canto, possiamo finalmente giocare a uno dei titoli più amati della scorsa generazione a 60 fps. Voi avete recuperato The Last of Us Parte 2 per provarlo su PlayStation 5? Se si, avete notato la differenza dopo l’aggiornamento del firmware del controller? Fatecelo sapere con un commento!