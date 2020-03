PlayStation 5 migliore di Xbox Series X? Jason Schreier si esprime

In barba alle speculazioni fatte finora sulle specifiche tecniche rivelate ieri, Jason Schreier ha dichiarato, dopo aver interrogato le sue attendibili – nonché sconosciute – fonti, pare che PlayStation 5 abbia un comparto hardware migliore rispetto ad Xbox Series X. “Tre diverse persone nelle ultime due ore mi hanno detto < >” ha dichiarato l’opinion leader nell’ultima puntata del suo podcast.

Interessante punto di vista, quindi, quello degli esperti che ribaltano i pensieri dei fan rimasti molto poco contenti dall’intera presentazione di Mike Cerny. Uno dei punti di forza fondamentali è senza dubbio il rapidissimo SSD custom e forse quei 2 Teraflops di differenza non colmeranno il gap dell’assenza di una memoria così efficiente (le prime immagini di infografica parlano di tempi di caricamento pari a 2GB in 0.27 secondi).

PlayStation 5 potrebbe essere quindi davvero superiore a Xbox Series X ed oltre all’SSD, fiore all’occhiello, la console sony sfrutterà una GPU con raytracing, un inedito sistema di gestione termica ed un impianto audio pulito, potente e che non richiede necessariamente altri sistemi dedicati per essere sfruttato a pieno. L’approccio di Sony riguardo la potenza di calcolo grafico è principalmente mirato agli sviluppatori in quanto è stato realizzato un sistema che prevede che tutte le PS5 del mondo lavorano allo stesso modo e con le stesse prestazioni a prescindere dalle condizioni e dalla temperatura ambientale: gli sviluppatori non devono preoccuparsi di dover gestire eventuali picchi.

Per ricordarvi quindi il leit motiv del momento, restiamo a casa ad attendere ulteriori notizie riguardo la prossima generazione di console. Tom’s Hardware ha una vasta collezione di articoli al riguardo, al momento! Noi ancora non abbiamo scelto quale sistema, tra Sony e Microsoft, è il nostro favorito: voi avete già un’idea? Ditecelo nei commenti qua sotto!