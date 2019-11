PlayStation 5: Jim Ryan “abbiamo ancora molto da mostrare”

In una recente intervista Jim Ryan ha dichiatato che Sony ha ancora molto da mostrare riguardo PlayStation 5 citando anche il ruolo che avranno i giochi.

Da quando Sony ha svelato la finestra di lancio e il nome della propria console di nuova generazione, i videogiocatori stanno scalpitando per sapere qualcosa in più riguardo a Playstation 5. Mancano ancora molte informazioni all’appello riguardo alla nuova console Sony ma la curiosità da parte degli utenti in questi giorni sta sconfinando anche su quelli che potrebbero essere i titoli che accompagneranno il lancio di PlayStation 5, previsto per il periodo natalizio 2020.

Il CEO di PlayStation, Jim Ryan ha voluto affrontare alcuni dei punti sollevati in un articolo pubblicato sul sito gameindustry. Tra le tematiche trattate nell’intervista c’è anche la futura console di prossima generazione Sony. Ryan afferma di essere sicuro di ciò che PlayStation 5 avrà da offrire, e che c’è molto di più da annunciare oltre alle informazioni che sono state condivise quest’anno.

Parlando con gli sviluppatori e i publisher, il CEO ha evidenziato una grande facilità di programmazione su PlayStation 5, descritta come “ben oltre ogni altra esperienza che loro hanno avuto su qualsiasi altra piattaforma PlayStation”. C’è stato spazio di parlare anche dei giochi che arriveranno sulla prossima console Sony, con Ryan che ha dichiarato che: “i titoli determineranno il destino di PlayStation 5, così come hanno fatto con ogni piattaforma”.

Proprio durante la giornata di oggi, è stato infatti annunciato che il co-fondatore di Guerrilla Games Hermen Hulst è il nuovo responsabile dei Worldwide Studios. In aggiunta, è stato confermato un cambio di ruolo per Shuhei Yoshida, pronto a dedicarsi alle relazioni tra PlayStation ed il settore dello sviluppo indipendente. Cosa pensate delle parole di Jim Ryan? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.