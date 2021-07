PlayStation 5: mostrata un’esclusiva, e gustosa, variante del Dualsense

Il DualSense di PlayStation 5 è già disponibile in una piccola ma accattivante gamma di colorazioni. Quello che però sarà lanciato in Australia, nel corso di un giveaway molto particolare però le batte tutte. Per davvero. Perché il controller della nuova console Sony infatti viene proposto in una bizzarra ma decisamente curiosa alternativa, sponsorizzata da… McDonald’s.

La foto diffusa via Twitter del DualSense di PlayStation 5 in questa veste particolare ha spiazzato gli utenti. Da una parte abbiamo coloro che ritengono il controller davvero molto carino in questa veste, dall’altra invece chi lo ritiene decisamente brutto. E anche noi siamo un po’ divisi ma il design, in effetti, è molto strano. Rosso, bianco con delle patatine e il logo di McDonald’s al centro, con alcuni motivi che richiamano anche i famosi hamburger della catena. Insomma, è tutto molto curioso e anche un po’ spiazzante, ma vi lasciamo l’immagine poco più in basso così saprete anche voi tirare un giudizio.

Come si può entrare in possesso di questo speciale DualSense? Beh, non è così semplice. Per poter giocare su una PlayStation 5 (o su Steam, vista la compatibilità del controller con il PC) con questa variante sarà necessario seguire alcuni streamer, che regaleranno il tutto a pochissimi fortunati vincitori. Il totale dei pezzi prodotti, infatti, è solamente di 50. E c’è una ragione particolare dietro questo numero: si tratta infatti di una promozione per il cinquantesimo anno di attività di McDonald’s in Australia.

Sicuramente avrebbe fatto molta più gola una PlayStation 5 brandizzata con il logo e il colore del fast food più famoso al mondo. D’altro canto, vista la difficoltà a reperire chip per la produzione, comprendiamo il perché questa partnership si sia rivolta verso il controller. E voi, cosa ne pensate? Lasciate un commento alla notizia e fateci sapere cosa ne pensate di questo alternativo design.