PlayStation 5: nuovo controller svelato da un brevetto?

PlayStation 5 è ancora un grande punto di domanda: non conosciamo il prezzo, la data di uscita e l’aspetto, sia della console che del controller. Quest’ultimo, perlomeno, è stato “raccontato” un poco da Sony: la società ha svelato che il prossimo Dualshock (sempre ammesso che sia questo il suo nome) includerà un feedback aptico, oltre a grilletti adattivi e programmabili dagli sviluppatori. Sappiamo inoltre, grazie a quanto rivelato tramite una delle interviste a rilasciate a Wired, che a livello visivo sarà molto simile al Dualshock 4.

Ora, è inoltre circolato anche un nuovo brevetto dedicato al presunto controller di PlayStation 5: potete vederne un’immagine qui sotto. Il brevetto è messo a confronto con quello del Dualshock 4. Nel complesso è molto simile, ma ci sono ovviamente una serie di elementi che lo caratterizzano. Per iniziare, possiamo vedere che non è più presente la barra led. Inoltre, possiamo notare che i grilletti sono diventati più grandi e al contempo gli analogici sono stati leggermente ridotti per raggio.

Come già detto e come avete visto, non sono differenze visive incredibili, ma trattandosi di un controller valido già ora, perché cambiare ciò che funziona? Ovviamente un brevetto manca di molti dettagli ed è spesso approssimativo nel mostrare quelli presenti. Ricordiamoci anche che un brevetto non è obbligatoriamente definitivo e potrebbero esserci delle differenze tra queste immagini e il prodotto finale.

Secondo alcuni recenti rumor, Sony ha pianificato un primo reveal di PlayStation 5 tra febbraio e aprile, ma prezzo e data di uscita saranno annunciati all’E3 2020. Per ora non ci sono informazioni ufficiali in merito e non potremo scoprirlo ancora per molto tempo, probabilmente. Diteci, quali sono le vostre speranze per la next-gen e PlayStation 5 in particolare?