PlayStation 5: nuovo slogan in arrivo?

A quanto pare il celeberrimo "For the players" si sta avvicinando alla pensione: nuovo slogan in vista per PlayStation 5?

Settimana di grandi annunci questa in casa Sony, con il celebre publisher giapponese che dopo mesi, se non anni, di grandissima attesa ha finalmente deciso di togliere i veli su quello che sarà il periodo di lancio della mai troppa desiderata PlayStation 5, che arriverà finalmente nei vari negozi nel Natale del 2020.

Tale annuncio non è stato fine a se stesso ma ha portato con se tanti nuovi dettagli, come ad esempio quelli riguardanti il nuovo controller di PS5 e tutto quello che riguarda le nuove possibilità offerte dalla prossima console della casa nipponica. Oltre a tutte queste informazioni parrebbe inoltre che Sony sia attualmente intenzionata a cambiare il proprio slogan per la next-gen.

Durante le celebrazioni per il lancio dell’ottimo Concrete Genie, di cui potete tra le altre cose trovare qui la nostra recensione, è infatti presto emerso un nuovo particolare motivetto pubblicitario. Come potete vedere anche nei post di Twitter qui sopra, infatti, al posto dell’oramai onnipresente “For the players” ha fatto la sua comparsa un altro slogan.

“Be Amazing. Be Amazed.“, accompagnato dai classici quattro simboli PlayStation, potrebbe infatti essere proprio la nuova trovata pubblicitaria che Sony ha escogitato per sostenere la futura cavalcata a livello commerciale di PlayStation 5 e, al contempo, mettere finalmente in pensione il comunque decisamente efficace slogan precedente.

Che ne pensate di questa notizia, vi piace il nuovo slogan o preferite invece il classico motivetto usato fino ad oggi? Rimpiangerete il caro e vecchio “For the players” o non ne potevate più oramai di sentirlo praticamente ovunque? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!