PlayStation 5 è già prenotabile in Europa

PlayStation 5 è stata annunciata ufficialmente solo da pochi giorni e già è possibile preordinarla in territorio europeo: ecco i dettagli.

In questi giorni non si fa altro che parlare di PlayStation 5, la nuova macchina da gioco targata Sony che arriverà alla fine del 2020. Attualmente non abbiamo ancora una data di uscita precisa (e nessuno si aspettava diversamente) ma questo non ha impedito a un rivenditore olandese di inserire nel proprio listino preorder PS5. Parliamo di 76 Game Mania, il quale permette ai clienti di mettersi in coda per ricevere la propria PlayStation 5 al prezzo di 50 €.

Tale acconto verrà poi sottratto dal prezzo totale della console e garantisce di essere tra i primi a riceverla. In pratica, prima la si prenota, prima la si riceve, andando in ordine cronologico di prenotazione. Ovviamente questo non significa obbligatoriamente riceverla al D1, visto che non è possibile sapere quante copie di PlayStation 5 saranno disponibili presso 76 Game Mania. Probabilmente, di mese in mese e annuncio dopo annuncio, sempre più negozi e catene permetteranno di prenotare la propria console.

In questi ultimi giorni abbiamo scoperto vari dettagli su PlayStation 5 grazie alla parole di Mark Cerny e di Jim Ryan. Sappiamo ad esempio che ci sarà un chip dedicato al ray tracing, che non andrà quindi a impattare sulla CPU e la GPU. Sappiamo anche che il nuovo controller abbandonerà la vecchia vibrazione in favore di un feedback aptico e che includerà dei grilletti adattativi programmabili dagli sviluppatori, così da farci percepire una resistenza differente a seconda dell’azione compiuta nel gioco.

C’è ancora molto da scoprire, ovviamente, e già sappiamo che Sony ha in programma di svelare la console durante il 2020: speriamo solo di non dover attendere il periodo dell’E3 2020, ovvero giugno, prima di avere un po’ di informazioni interessanti. Diteci, voi cosa ne pensate? Prenotereste già ora PlayStation 5, oppure volete aspettare di scoprire di più?