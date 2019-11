PlayStation 5, il producer di Warriors Orochi guarda con interesse alla next-gen

Il producer di Warriors Orochi 4 Ultimate guarda con grande interesse alla next-gen per le opportunità che può portare alla serie.

Nel mondo dei videogiochi per console l’impiego degli SSD è uno degli elementi più dibattuti quando si parla di PlayStation 5. Lo standard è ormai da anni diffuso su PC ma l’introduzione di questo tipo di memorie rappresenterà un notevole passo avanti su console per i vantaggi che potranno avere i giocatori e anche per le opportunità e le sfide che si presenteranno agli sviluppatori.

Tomohiko Sho è il direttore e produttore di Warriors Orochi 4: Ultimate, titolo di prossima uscita su tutte le piattaforme. Parlando con il sito GamingBolt ha anche lui espresso il proprio punto di vista di sviluppatore sulle nuove opportunità offerte dall’impiego degli SSD: “Naturalmente è un notevole passo avanti in termini di comodità nello sviluppo – ha detto – e speriamo di creare modalità di gioco senza precedenti grazie a cambiamenti di scena istantanei”.

Warriors Orochi 4: Ultimate è un titolo d’azione in stile Musou e con battaglie su larga scala che prevedono la presenza di decine di personaggi su schermo. Anche per questo Tomohiko Sho guarda con molto interesse a PlayStation 5 e all’architettura Zen 2 del processore. “Aumentando notevolmente la velocità e la capacità di calcolo, potremo ottenere un’IA molto avanzata e un maggiore controllo su larga scala. Se questo all’inizio renderà più difficile la fase di sviluppo – ha detto Sho – più avanti speriamo possa darci una maggiore efficienza nello sviluppo e nell’IA così da poterci concentrare di più su dettagli e contenuti”.

Warriors Orochi 4: Ultimate sviluppato da Omega Force e pubblicato da Koei Tecmo è la versione aggiornata dell’ultimo capitolo della serie e includerà nuovi archi narrativi, modalità, armi e costumi. La data di pubblicazione è stata fissata per il 19 dicembre in Giappone e per il 14 febbraio 2020 sul mercato occidentale. Chi possiede già il quarto capitolo potrà semplicemente acquistare il pacchetto di aggiornamento per giocare alla versione Ultimate.