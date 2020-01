PlayStation 5: provato il controller con Gran Turismo Sport

Sempre meno mesi ci separano dal lancio delle console di nuova generazione, capitanate rispettivamente da Xbox Series X e PlayStation 5, confermate entrambe in uscita entro la fine del 2020. Nel corso di un’intervista rilasciata alla divisione giapponese del celebre portale Business Insider, il presidente nonchè CEO di Sony Jim Ryan ha dichiarato di aver avuto modo di provare Gran Turismo Sport con il nuovo controller di PlayStation 5, sostenendo quanto l’esperienza fosse già sostanzialmente diversa, nonostante il titolo non sia stato sviluppato appositamente per la nuova console.

Le differenze sostanziali sarebbero dovute alla presenza, sul nuovo controller di PlayStation 5, del feedback aptico, che andrà a sostituire la tradizionale tecnologia rumble che ha caratterizzato i controller delle console Sony fino allo scorso Dualshock 4, oltre che i grilletti adattivi presenti nella parte posteriore del controller stesso.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori conferme o smentite da parte della stessa Sony, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi, eventualmente in un evento dedicato a PlayStation 5.

E voi, avete già deciso quale console di nuova generazione acquistare? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!