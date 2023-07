Sony ha annunciato con orgoglio che la PlayStation 5 ha raggiunto l’impressionante traguardo delle 40 milioni di console vendute in tutto il mondo. Nonostante questo risultato, il confronto con PS4 rivela una leggera differenza di tempistica nel raggiungimento di questa cifra di circa due mesi, ma va considerato che PS5 ha dovuto affrontare gravi ostacoli dovuti alla carenza di componenti, che hanno limitato la fornitura della console nei primi due anni di presenza sul mercato.

L’ascesa di PlayStation 5 è stata notevole, a giugno ha visto una spinta significativa delle vendite in Europa, registrando un aumento del 116% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente nel 2022. Il successo della console è stato ulteriormente sottolineato dal fatto che ci sono ora ben 2.500 giochi PS5 disponibili sulla piattaforma, offrendo ai giocatori una vasta gamma di opzioni di intrattenimento.

Jim Ryan, CEO di Sony, ha commentato il cammino travagliato della PS5 fin dal suo lancio nel novembre 2020: “Nonostante le sfide senza precedenti di COVID, i nostri team e i nostri partner hanno lavorato diligentemente per consegnare PS5 in tempo. Abbiamo continuato ad affrontare difficoltà con la pandemia, e ci sono voluti mesi per normalizzare le catene di approvvigionamento in modo da poter avere scorte sufficienti per far fronte alla domanda. Per più mesi di quanto io voglia ricordare, abbiamo continuato a ringraziare la nostra community per la loro pazienza mentre affrontavamo queste questioni. Ma ora le scorte di PS5 sono ben fornite e vediamo finalmente che la domanda repressa sta finalmente venendo soddisfatta.”

Ora, con una fornitura di PS5 finalmente stabile, il mercato può finalmente godere di un’ampia disponibilità della console, e la domanda viene soddisfatta senza problemi. PlayStation 5 continua a essere una forza dominante nel settore dei videogiochi, e l’entusiasmo intorno alla prossima ondata di giochi, inclusi il lancio di Marvel’s Spider-Man 2 e la sua speciale edizione della console a ottobre, promette di mantenere alta l’attenzione e l’interesse dei giocatori di tutto il mondo.