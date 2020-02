PlayStation 5 uscirà insieme ad un nuovo Ratchet & Clank?

Uno dei quesiti più insistenti che ci stiamo ponendo in questo momento, oltre a quando potremo vedere la presentazione di PlayStation 5, verte su quali saranno i videogiochi ad accompagnare il lancio della prossima console Sony. Sono molti i rumor che si susseguono da ormai qualche mese, ma non c’è ancora nulla di concreto. Tuttavia una nuova indiscrezione sembra fare l’occhiolino al ritorno di una coppia già molto nota al pubblico PlayStation.

Secondo l’insider Colin Moriarty un nuovo gioco Ratchet & Clank è attualmente in fase sviluppo per PlayStation 5 e se ne starebbero occupando ovviamente Insomniac Games e Sony Interactive Entertainment. Inoltre, Moriarty sembra essere sicuro che il gioco potrebbe essere pronto per il lancio di PS5 entro la fine dell’anno. La dichiarazione è stata resa pubblica durante un recente episodio del podcast Sacred Symbols +.

Nello specifico Moriarty ha detto che secondo lui “avremo un Ratchet & Clank tra Marvel’s Spider-Man e il suo sequel su PlayStation 5. Il nuovo gioco di Ratchet & Clank sarà un titolo di lancio ed è stato a lungo in sviluppo presso Insomniac”. Questa non è la prima volta che Moriarty menziona il ritorno di Ratchet & Clank. Nell’aprile dello scorso anno, l’ex editore IGN aveva dichiarato che Insomniac Games stava lavorando a un nuovo gioco Ratchet & Clank, tuttavia, all’epoca, Moriarty suggerì che sarebbe stato un gioco per PS4. In altre parole, è possibile che il titolo potrebbe essere un gioco cross-gen. O forse il progetto è passato direttamente allo sviluppo esclusivo per PS5.

Sembra quindi che dopo essere stata acquistata da Sony, Insomniac si sia messa duramente al lavoro per arrivare al lancio della console next gen con qualcosa di molto concreto. Al momento però manca una qualsiasi forma di ufficialità da parte di Sony. Vi piacerebbe vedere il ritorno di Ratchet & Clank insieme al lancio di PS5?