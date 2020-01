PlayStation 5: un nuovo rumor suggerisce data e orario della presentazione?

Periodo caldo quello che stiamo vivendo in ambito videoludico. Siamo ormai quasi giunti alle porte della prossima generazione di console, e se Microsoft ha già fatto annusare qualcosa in più con la presentazione di Xbox Series X, Sony ci tiene a lasciare il velo di mistero sulla propria PlayStation 5. Sono molti i rumor emersi in rete in questi ultimi giorni, ma una nuova voce di corridoio sembra essere abbastanza sicura del giorno e dell’orario in cui Sony mostrerà al mondo intero PS5.

Questa volta il possibile indizio arriva attraverso la Sony Hall situata a New York. Nello specifico un utente ha pubblicato su Reddit la sua recente esperienze all’interno della struttura Sony, dichiarando di aver buttato un occhio sul calendario dei prossimi eventi che si terranno proprio in quel luogo. La cosa interessante che è emersa da tutto ciò, è che per il prossimo 29 febbraio è attesa proprio una presentazione a porte chiuse che prenderà il via dalle ore 19:00.

Ormai questi rumor non si contano più sulle dita di una mano, e risulta difficile dire quali dei molti che abbiamo visto in questo periodo possano avvicinarsi di più alla verità. Se questo nuovo dettaglio, apparso anche sul sito stesso di Sony Hall, dovesse centrare qualcosa con la presentazione ufficiale di PlayStation 5 sicuramente ne sentiremo parlare molto presto dall’azienda giapponese in primis.

Non vi nascondiamo che la curiosità di scoprire dove ci porterà la nuova generazione di console è parecchia, ma al momento non possiamo fare altro che provare a immaginarci quello che potrà accadere da qui ai prossimi mesi, questo nostro articolo ne è un esempio. Che ne pensate di quest’ultimo rumor? Vi sembra un buon momento presentare PlayStation 5 a fine febbraio?