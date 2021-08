PlayStation 5, scoperto un nuovo modello con una comoda novità

Nelle ultime ore alcuni utenti stanno segnalando che in Australia, e forse in altre regioni, Sony sta rilasciato una versione differente della sua PlayStation 5. Parliamo in tutto e per tutto di un modello differente da quello rilasciato a fine 2020, per ora identificato solo sul mercato australiano, che apporta una strana modifica alla piattaforma originale. Specifichiamo subito che però non stiamo parlando di una PS5 dalle componentistiche interne o esterne differenti, come potrebbe essere invece una totale rivisitazione hardware (pensiamo a PS4 e PS4 Slim).

Infatti, il modello di PlayStation 5 che gli utenti stanno segnalando è il CFI-1102A, una revisione molto minore della console, di quelle che in genere sono realizzate con processi produttivi differenti o con modifiche così impercettibili che non è neanche facile trovarne subito la novità. In questo caso, Sony ha portato sul mercato una PS5 con una sola modifica: la vite di fissaggio che viene utilizzata per posizionare la console in posizione verticale ora è realizzata in modo da poter essere girata a mano e non con un cacciavite.

Il processo di montaggio di PlayStation 5 è stato di fatti criticato a lungo per via della sua inutile complessità, di fronte a una maggiore semplicità generale della sua concorrente diretta, Xbox Series X. Per il momento, questa vite è l’unica vera differenza rispetto al modello rilasciato nel 2020, e non sono note ulteriori modifiche all’hardware interno o ad altri elementi così secondari. In ogni caso, Sony non ha neanche confermato ufficialmente la presenza di questo modello, sebbene questa piccola modifica aiuti molto il montaggio della console e dovrebbe essere quindi portato nel resto del mondo.

Inoltre, non sono ancora note testimonianze di utenti di altri paesi, a parte l’Australia, che hanno tra le mani il modello CFI-1102A di PlayStation 5. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori novità sulla questione, ma nel frattempo vi ricordiamo che nelle ultime ore è stato rilasciato un aggiornamento sia per Ghost of Tsushima, che preveniva il crash su PS4 e PS5, sia per Marvel’s Spider-Man, aggiungendo miglioramenti al ray tracing per la remastered su PlayStation 5.