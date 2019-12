PlayStation 5: Sony sta assumendo in vista di nuove acquisizioni?

I piani di Sony riguardo alla prossima generazione di console non sono ancora stati svelati, come non abbiamo ancora avuto la possibilità di vedere più concretamente nemmeno il design di PlayStation 5. Restando a ciò che ha detto Sony stessa, il possibile annuncio della nuova console non arriverà prima del 2020, con il colosso giapponese che attualmente ha preferito aspettare a differenza di Microsoft, che ha già mostrato al mondo intero Xbox Series X.

In questo momento sembra però che Sony non se ne stia con le mani in mano, piuttosto quel che appare è una programmazione attenta che culminerà prima con l’annuncio di PlayStation 5 e in seguito con il lancio effettivo della nuova console sul mercato. Nuovi indizi ci portano a pensare che la compagnia giapponese si sta già muovendo internamente e sembra che l’intenzione sia anche quella di acquisire dei nuovi studi di sviluppo.

Sony is hiring a head of strategy for SIE Worldwide Studios. Seems to be a new position.

Job role includes: Strategy Development, Strategy Implementation, market intelligence and acquisitions.

Looks like the listing went up 3 days ago.https://t.co/W3Qc6HRHD1

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 16, 2019