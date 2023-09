Nel mentre si attende l’arrivo della serata in cui, come saprete, ci sarà un nuovo State of Play dedicato ai titoli in uscita prossimamente per PlayStation 5, e che si terrà in serata alle 23:00 (ora italiana), vi segnaliamo che su eBay c’è un’offerta che, indubbiamente, farà la gioia di chi non ha ancora avuto occasione di acquistare la console Sony, ed era in attesa di un’ottima offerta.

Sul portale, infatti, grazie all’utilizzo libero del codice sconto “SETTEMBRE23”, da inserire nell’apposita sezione del carrello prima del pagamento, è possibile acquistare PlayStation 5 ad appena 415,00€, risparmiando così un bel po’ di soldi rispetto a quello che sarebbe il prezzo consigliato del modello standard, attualmente settato ad oltre 500 euro!

PlayStation 5, chi dovrebbe acquistarla?

Se si parla di PlayStation 5, specie sul tavoliere nazionale, si parla sicuramente della console più ricercata ed acquistata del mercato, complice quella che è la lunga tradizione di molti giocatori, che magari hanno scoperto il gaming proprio grazie alla prima console prodotta da Sony. In tal senso, è ovvio che questa offerta sia idealmente rivolta a chi, ad oggi, non ha ancora avuto l’opportunità di acquistare la console Sony e desidera, finalmente, colmare questo gap.

Concluso il periodo promozionale di luglio in cui, come ricorderete, Sony aveva abbassato il prezzo di PlayStation 5 a 449,00€, PS5 è poi stabilmente tornata al suo prezzo originale di 563,40€, con poche e significative oscillazioni che l’hanno portata stabilmente attorno al prezzo di 470 euro su buona parte dei principali store. Se non si considera un improvviso e incredibile price drop avvenuto su Amazon ad agosto, in cui la console toccò addirittura i 340 euro, quello proposto ora da eBay è indubbiamente il prezzo migliore a cui acquistare agevolmente PS5 e, per questo, non dovreste davvero lasciarvelo scappare.

Potente, versatile e certamente dotata di un parco titoli eccelso, in cui figurano titoli first party invidiabili come God of War: Ragnarok, PlayStation 5 è indubbiamente una console da avere a tutti i costi e, per questo, vi suggeriamo di approfittare del coupon offerto da eBay per acquistare subito la console a prezzo scontato, prima che le scorte terminino.

