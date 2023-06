Siete alla ricerca di una PS5 e state aspettando il momento perfetto per acquistarla a un prezzo vantaggioso? Ebbene, il giorno propizio è arrivato, dato che su eBay potete trovare la versione Standard a soli 479,90€, nonché il prezzo più basso del web in questo momento!

Si tratta di uno sconto davvero niente male, considerando che il prezzo di listino ufficiale della console è di 563,40€. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne il prima possibile, dato che le scorte sono limitate e molto probabilmente esauriranno in pochissimo tempo.

Trattandosi della versione con lettore disco, avrete accesso a una vasta gamma di titoli fisici che, si sa, mantengono sempre il loro fascino. Inoltre, grazie alla retrocompatibilità con la PS4, potrete finalmente recuperare quelle opere che avete sempre desiderato provare ma che non avete avuto la possibilità di giocare sinora.

Non è solo la compatibilità con i giochi precedenti a rendere la PS5 così speciale: la console è stata progettata con componenti hardware potenti che vi offriranno prestazioni eccezionali e vi trasporteranno veramente nella nuova generazione. Potrete godervi i videogiochi in uscita in 4K, con grafiche mozzafiato rese ancora più realistiche grazie alla tecnologia Ray Tracing.

Infine, non possiamo non menzionare il controller DualSense incluso nella confezione. Questo pad all’avanguardia offre un’esperienza di gioco unica grazie alle sue funzionalità innovative come il feedback aptico e i grilletti adattivi. Sentirete ogni vibrazione e tensione durante le vostre partite, aumentando l’immersività e rendendo l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Ciò detto, vi suggeriamo di dare subito un’occhiata alla pagina eBay dedicata alla PlayStation 5 Standard Edition. Il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte che l’offerta potrebbero esaurire a breve.

