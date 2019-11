PlayStation 5: parlano gli sviluppatori di Control

Sta inevitabilmente crescendo sempre più la febbricitante attesa per le nuove generazioni di console, capitanate rispettivamente da PlayStation 5 da una parte e Xbox Scarlett dall’altra. Entrambe sono infatti state ufficializzate negli scorsi mesi, così come il loro arrivo, confermato entro la fine del 2020.

Durante questi mesi si sono susseguite numerosi voci di corridoio in merito alle specifiche tecniche delle console di generazione, che tra le tante cose monteranno una CPU Ryzen ad alta frequenza, e un’unità di memoria a stato solido per caricamenti più veloci e immediati.

In particolare, nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni di alcuni sviluppatori di Control, uno dei giochi candidati al Game of The Year 2019, in merito a PlayStation 5. In un’intervista rilasciata a Official PlayStation Magazine, essi hanno dichiarato che la potenza garantita da PlayStation 5 supplirà alle limitazioni riscontrate nel corso di questa generazione di console, soprattutto nell’ambito degli open-world, focalizzandosi sull’SSD come uno dei suoi principali punti di forza.

Non ci rimane dunque che attendere i prossimi mesi per conoscere dettagli precisi su entrambe le console, oltre che la data d’uscita e la loro relativa lineup di lancio. E voi, quale acquisterete tra PlayStation 5 e Xbox Scarlett? Quali titoli vi aspettate al lancio da entrambe? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!