PlayStation 5 permetterà una transizione dei giocatori più veloce rispetto a PS4

In una recente intervista il CEO Jim Ryan ha dichiarato che i giocatori attueranno una transizione più veloce a PlayStation 5 rispetto al passato.

PlayStation 4 è stata un enorme successo per Sony, e recentemente è diventata la seconda console più venduta di sempre, solo dietro PlayStation 2, e la compagnia nipponica sta cercando di seguire questo suo successo anche per la sua prossima console di nuova generazione. Il nuovo capo della divisione PlayStation Jim Ryan afferma che l’obiettivo principale dell’azienda è quello di spostare più rapidamente la community dalla generazione corrente a PlayStation 5.

Riferendosi al successo di PS4, Ryan ha detto in un’intervista a gameindustries che l’azienda sfrutterà pienamente la forza del proprio marchio. “Gli appassionati di PlayStation sono attaccati a PS4 in una misura che non abbiamo mai visto nelle generazioni precedenti. Mentre ci muoviamo verso la prossima generazione nel 2020, uno dei nostri compiti, probabilmente il nostro compito principale, è quello di prendere questa community e trasferirla da PlayStation 4 a PlayStation 5 su una scala e un ritmo che non abbiamo mai fatto prima d’ora”.

Non è chiaro al momento come Sony abbia intenzione di spostare i giocatori sulla nuova console. Ryan ha continuato a sottolineare che gli sviluppatori e gli editori hanno fornito un buon feedback di sviluppo su PS5. “Una cosa che mi rende particolarmente ottimista è il feedback che stiamo ricevendo da sviluppatori ed editori, la facilità con cui sono in grado di sviluppare su PlayStation 5 è molto al di là di ogni tipo di esperienza che hanno avuto in passato su qualsiasi altra piattaforma PlayStation.”

Non sappiamo ancora ulteriori dettagli su PS5, a parte che proprio durante la giornata di oggi, è stato infatti annunciato che il co-fondatore di Guerrilla Games Hermen Hulst è il nuovo responsabile dei Worldwide Studios. In aggiunta, è stato confermato un cambio di ruolo per Shuhei Yoshida, pronto a dedicarsi alle relazioni tra PlayStation ed il settore dello sviluppo indipendente. Cosa pensate delle parole di Jim Ryan? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.