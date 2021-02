PlayStation 5 vs Xbox Series X: Digital Foundry fa infuriare i fan Sony

Come sicuramente saprete, PlayStation 5 e Xbox Series X/S sono oramai giunte sul mercato da qualche mese e sia Sony che Microsoft si sono messe in moto per cercare di avvicinare il pubblico alle proprie home console tramite titoli particolarmente accattivanti e servizi di grande spessore. Nel mentre, però, l’introduzione di una retrocompatibilità con (quasi) tutte le produzione dell’ormai conclusasi generazione ha spinto innumerevoli team a realizzare patch e aggiornamenti più o meno corposi specificatamente pensati per sfruttare al meglio l’hardware delle console next-gen.

Tra le tante produzioni che hanno potuto godere di tali migliorie, figura anche l’apprezzato Control di casa Remedy Entertainment (venduto nella nuova versione Ultimate Edition), titolo che ha potuto beneficare di svariate novità visive rivelatesi capaci di rendere l’esperienza ancor più splendida sotto il profilo tecnico. Per l’occasione, Digital Foundry si è lanciata nella sua consueta analisi del gioco per verificare, in particolar modo, le varie differenze tecniche presenti tra le versioni PlayStation 5/Xbox Series X e PC, giungendo alla conclusione che tra le due console sarebbe stata proprio la versione targata Xbox ad avere potuto godere dei benefici più evidenti.

Nel corso del video pubblicato dalla compagnia, inoltre, Alex Battaglia si è lasciato andare a qualche dichiarazione che ha saputo generare parecchio rumore. L’uomo, infatti, ha dichiarato che Xbox Series X, pur presentando un hardware superiore alla controparte di casa PlayStation, continua a presentare multipiattaforma – sia Next-Gen che Old-Gen – la cui qualità visiva appare assai similare alle versioni PlayStation 5. Secondo Alex, le varie compagnie videoludiche preferirebbero infatti non sfruttare appieno le potenzialità offerte da Xbox Series X per evitare di creare malcontento nei lidi Sony, essendo la console nipponica più popolare rispetto all’ammiraglia di casa Microsoft, come dimostrato anche dai dati di vendita per ora emersi.

Come facilmente immaginabile, la dichiarazione ha scatenato un polverone di non poco conto che si sta facendo sentire con particolare forza tra i forum più famosi, lì dove i fan di entrambe le console sembrano essersi dati battaglia senza esclusione di colpi, con moltissimi fan PlayStation 5 che non hanno apprezzato il confronto fatto da Alex. Allo stesso tempo, però, molti utenti stanno tentando di calmare gli animi, certi del fatto che ai team di sviluppo serviranno anni interi prima di riuscire a sfruttare pienamente il nuovo hardware e che solo allora si potrà realmente capire quale sia la miglior console sotto l’ambito tecnico.