Rivelato al CES del 2023 con il nome in codice di Project Leonardo, il controller dedicato all’accessibilità per PlayStation 5 è stato finalmente mostrato nella sua forma definitiva da Sony. L’ultima presentazione di PlayStation Access, questo il nome della periferica, non si è limitata, però, a rivelare esclusivamente il nome del controller ma, soprattutto, il suo prezzo e la data di uscita.

In un corposo trailer di presentazione di PlayStation Access, Sony ha illustrato tutte le caratteristiche peculiari di questo controller, progettato per incrementare l’accessibilità ai videogiochi a tutti quegli utenti che hanno problemi di movimento o coordinazione.

PlayStation Access fonda tutto sulla modularità, permettendo all’utente di cambiare forma alla periferica smontando, apparentemente in maniera molto pratica, tutte le componenti presenti nel controller.

Si potranno, infatti, realizzare configurazioni studiate ad hoc per l’utente finale, il quale potrà sfruttare PlayStation Access per cucire il sistema di controllo addosso alle sue esigenze.

Quello che sorprende, però, di PlayStation Access è il prezzo molto concorrenziale a cui verrà venduto: 89,99€.

La periferica sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 6 dicembre 2023, mentre i preordini verranno aperti il prossimo 21 luglio, presumibilmente in anteprima sul e-commerce proprietario di Sony, PlayStation Direct.

Per quanto il web, ovviamente, abbia già cominciato a fare paragoni in merito a prezzo e caratteristiche con l’adaptive controller proposto da Microsoft, ci sembra davvero di cattivo gusto contaminare, con le solite “chiacchiere da console war”, delle iniziative pensate per rendere, realmente, i videogiochi accessibili a tutti.