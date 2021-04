PlayStation: annunciata un’esclusiva dai creatori di Destiny

Durante le ultime ore è giunta notizia che il nuovo titolo multiplayer di tripla A di Firewalk Studios sarà pubblicato da Sony PlayStation. Per chi non conoscesse il team di sviluppo, parliamo di una software house che fa parte della collettiva di ProbablyMonsters. Firewalk può vantare di una lunga serie di figure di spicco nel mondo dello sviluppo, formato da personalità che hanno lavorato a Destiny ma anche in da altre grandi compagnie come Activision e Irrational Games.

Attualmente Firewalk Studios è formato da veterani del team Bungie con a capo Tony Hsu, precedentemente general manager e senior vicepresidente di Destiny, Ryan Ellis, che aveva il ruolo di creative director presso Bungie, e infine Elena Siegman, che ha lavorato in Bungie, Irrational Games e Harmonix. Parliamo quindi di personalità che sanno il fatto loro e che sicuramente saranno capaci di seguire una visione ben precisa nello sviluppo.

Purtroppo non sono stati rivelati ulteriori dettagli su questo gioco multiplayer, ma sappiamo per certo che si tratta di una nuova IP e che sarà un’esclusiva PlayStation, che verrà rilasciata nei prossimi anni. Ai microfoni di GamesIndustry.biz, Tony Hsu ha affermato: “stiamo davvero cercando di costruire una grande squadra, sappiamo di poter creare un grande gioco. Con una partnership con Sony e con team come ProbablyMonsters che continuano a supportarci, penso che questo ci consentirà di andare oltre e più velocemente”.

Hermen Hulst, capo di PlayStation Studios, ha aggiunto: “la vedo come una partnership strategica, che ci consentirà di continuare ad evolverci ed esplorare nuovi territori. Credo che l’ambiziosa visione di Firewalk per il suo gioco multiplayer offrirà qualcosa di veramente fresco ed eccitante. Continueremo a realizzare questi titoli, perché sono il cuore e l’anima di ciò che facciamo qui negli studi PlayStation. Ma allo stesso tempo, ci impegniamo tanto a fare queste esperienze di qualità quanto lo siamo alla sperimentazione e alla creazione di nuove idee”.

Sony PlayStation sembrerebbe credere molto nelle potenzialità di questo progetto, come ci fa capire anche la scelta di pubblicarlo direttamente. Peraltro è molto interessante vedere come la compagnia stia cercando di espandere sempre più il suo parco titoli di esclusive, come aveva già fatto con il nuovo titolo di Jade Raymonds. Dato che non abbiamo ulteriori dettagli sul titolo, tra cui un possibile anno di rilascio, vi consigliamo di restare sintonizzati per non perdere alcuna novità!