PlayStation, arriva un’altra importante acquisizione: è la quinta del 2021

PlayStation non si ferma e mette a segno la quinta acquisizione del 2021. La notizia è arrivata nella notte, quando Herman Hulst, Head of PS Studios ha annunciato che da oggi il team di sviluppo noto come Valkyrie Entertainment è entrato a far parte della famiglia di first party di casa Sony e si dedicherà solamente allo sviluppo di giochi esclusivi per le console prodotte dal colosso nipponico.

“Le grandi abilità di Valkyrie verranno accolte benissimo da ogni nostro team, mentre continuiamo a rimanere concentrati nel produrre esperienze di gioco straordinarie”, ha dichiarato Hulst in una press release lanciata nelle ultime ore. E per PlayStation si tratta sicuramente di un’aggiunta importante. In molti però potrebbero non conoscere Valkyrie Entertainment, ma la sua storia parla da sola: si tratta di un team di sviluppo da sempre vicina all’ambiente Sony e più in generale allo sviluppo di videogiochi importanti.

Pur rimanendo nell’ombra, Valkyrie Entertainment ha infatti partecipato allo sviluppo di diversi videogiochi di terze parti. Attiva dal 2002, lo studio ha sempre lavorato in outsourcing, stringendo partnership importanti. Tra i lavori più noti troviamo l’assistenza a Riot Games per Valorant e quella a 343 Industries per Halo Infinite, che ha debuttato di recente. Con PlayStation invece i rapporti di collaborazione più famosi arrivano quando entra in campo Santa Monica Studio: il team di sviluppo di Seattle ha infatti collaborato alla lavorazione di God of War e God of War Ragnarok.

Per Sony si tratta comunque di un’acquisizione di fine anno decisamente importante. Nel corso del 2021 infatti la famiglia PlayStation ha potuto contare su ben cinque nuovi ingressi. Nel corso dei mesi precedenti infatti si sono uniti agli studi first party le software Housemarque (Returnal), Nixxes Software (specializzata per i porting PC), Bluepoint Games e Firesprite Games. Il futuro per le console di casa Sony appare decisamente ricco di giochi, non trovate?