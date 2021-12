PlayStation avrà il suo Game Pass, addio a PS Now

Nelle ultime ore si sta parlando molto di un report di Bloomberg particolarmente interessante, dove l’ormai noto Jason Schreier rivela che Sony sta lavorando per creare una controparte di Xbox Game Pass su PlayStation 4 e PlayStation 5. L’idea è quella di offrire agli utenti la possibilità di abbonarsi a un servizio da cui potranno accedere a un vasto catalogo di giochi pagando un abbonamento su base mensile. La prima differenza con Xbox Game Pass sarebbe proprio l’assenza del rilascio di grandi titoli al dayone, almeno nelle fasi iniziali di vita del servizio.

Già ad aprile cominciarono a circolare alcune voci in merito a questo ipotetico abbonamento, quando lo stesso creatore della serie di God of War aveva anticipato l’esistenza di questo progetto. Adesso è proprio Bloomberg, così come alcuni insider dopo Schreier, a ribadire l’arrivo di una controparte a Xbox Game Pass di PlayStation. Secondo il giornalista, possiamo aspettarci un rilascio durante la primavera 2022, quindi tra pochissimi mesi.

Ad essere molto interessante è un dettaglio molto specifico sul servizio, da parte di Schreier, secondo cui sarà una fusione tra PlayStation Now e PlayStation Plus in un unico abbonamento. Il giornalista ha approfondito questo dettaglio spiegando che, da alcuni documenti che lui stesso ha letto, ha scoperto che Sony abbandonerà il nome PlayStation Now mantenendo soltanto quello di PlayStation Plus.

Sono previste tre differenti tipologie di abbonamento: una identica a PS Plus, un’altra più simile a Game Pass e che offrirà un catalogo di giochi PS4 e PS5, e una terza che offrirà demo estese, giochi per PS1, PS2, PS3 e PSP, e il cloud gaming. Sebbene le informazioni in possesso di Schreier finiscano qui, una nota leaker ha aggiunto un dettaglio molto interessante per chi non ha una console di Sony. Sembrerebbe infatti che questo nuovo abbonamento sarà disponibile anche agli utenti PC: nel tweet ha affermato che “il PC sarà parte di questo, arrivando più tardi nell’anno”.

Insomma, questo ipotetico servizio sembrerebbe davvero avere la possibilità di giocare un ruolo fondamentale nell’offerta di PlayStation 4 e PlayStation 5, ma dobbiamo anche considerare che per il momento non ci sono confermazioni ufficiali da parte di Sony. Per questo motivo, vi consigliamo di prendere questi dettagli con le pinze e di restare sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità.