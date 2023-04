Il futuro di PlayStation sembra ormai già segnato, specie per quanto concerne le sue validissime esclusive presenti all’interno del brillante suo ecosistema. Diramato nella giornata di ieri, infatti, PlayStation si prepara al lancio delle sue nuove produzioni. Una su tutte, che spicca e ha conquistato già l’interesse oltre che l’acclamazione popolare, è Marvel’s Spider-Man 2, prosieguo diretto dell’omonimo titolo uscito nel 2018.

A dire il vero, Marvel’s Spider-Man 2, a detta di Sony, sarà l’unico videogioco (prodotto internamente) tripla AAA in uscita nell’anno fiscale 2023. Nel documento, infatti, è presente una lunga lista di informazioni sulle attuali condizioni di Sony e il suo rafforzamento sul piano fiscale, con un vero e proprio file dedicato. Le intenzioni di Sony sembrano chiare: creare non soltanto una base solidissima su console ma puntare, come già sta avvenendo, sui porting PC per impiegare al massimo i suoi team, al momento al lavoro su altri videogiochi. Quindi, è possibile che dopo un 2022 di assoluto livello, PlayStation non abbia molto altro su cui puntare quest’anno a parte esclusive esterne come Final Fantasy XVI o il già giocato Forspoken.

Date le circostanze e le intenzioni di Sony, è molto probabile che le avventure dell’amichevole Spider-Man di quartiere arriveranno molto prima di quanto qualcuno potrebbe augurarsi. In aggiunta, c’è da dire che al momento il franchise di Spider-Man, soprattutto grazie ai film, sta avendo un successo straordinario, raccogliendo innumerevoli consensi e apprezzamenti.

L’Uomo Ragno, inoltre, mantiene un fascino eloquente e particolareggiato, e la sua presenza fra le produzioni del marchio Sony è un valore aggiunto che potrebbe portare Sony a sviluppare ulteriori produzioni. L’anno fiscale, ricordiamo, si concluderà il 31 marzo 2024, perciò l’eventuale pubblicazione di Marvel’s Spider-Man 2 potrebbe arrivare proprio non appena Sony deciderà di raccontare qualcosa sulle avventure di Peter Parker e di Miles Morales, i due protagonisti del nuovo ciclo videoludico dedicato all’eroe di New York.

Sulle nostre pagine, inoltre, abbiamo chiacchierato a lungo con Insomniac Games e Nixxes (che si è occupato del porting su PC) in passato, così da comprendere al meglio tutte le potenzialità del team, oltre che di Sony, Spider-Man e PlayStation. A chi non manca, d’altronde, il Testa di ragnatela creato da Stan Lee?