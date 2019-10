PlayStation Awards 2019, annunciata la data dell’evento

Poche ore fa, Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato che la nuova edizione dei PlayStation Awards 2019! Ecco date, orari e categorie.

Come è oramai risaputo i PlayStation Awards 2019 fanno parte di una ricorrenza annuale nella quale vengono assegnati premi e riconoscimenti a giochi e sviluppatori di particolare successo su PlayStation. Iniziata nel 1995 e arrivata alla ventiquattresima edizione, si tratta prettamente di una premiazione incentrata sul mercato giapponese e asiatico, escludendo dunque le divisioni occidentali di Sony PlayStation.

Poche ore fa, Sony Interactive Entertainment Japan Asia ha annunciato che la nuova edizione dei PlayStation Awards 2019 si terrà il 3 dicembre alle ore 17:00 giapponesi, ovvero le 10:00 italiane.

Quest’anno, i premi saranno suddivisi nelle seguenti categorie:

Gold Prize , assegnato a titoli che hanno venduto oltre 500.000 copie

PlayStation Network Award , per i tre titoli maggiormente venduti in digitale sulla piattaforma

PlayStation 25th Anniversary Users' Choice Award , premi assegnati a cinque titoli che hanno vinto PlayStation Award negli ultimi 24 anni votati dagli utenti in Giappone e Asia

PlayStation VR Award , per tre titoli che hanno contribuito alla vendita e diffusione di PlayStation VR tra il 2018 e il 2019 (esclusi i vincitori dell'edizione scorsa)

Indies & Developer Award, premi assegnati a tre titoli che hanno contribuito all'espansione di PlayStation in ambito indie

Come possiamo notare dalla lista delle categorie sopra riportate, diversamente dagli anni passati, Sony ha deciso di presentare il premio PlayStation 25th Anniversary Users Choice Award chiedendo all’utenza, di scegliere i cinque migliori giochi PlayStation di sempre (dal 1995 ad oggi). Le votazioni sono attualmente aperte sul sito di PlayStation Japan e termineranno il prossimo 23 ottobre alle 23:59 JST.

Sony ricorda come i PlayStation Awards siano una celebrazione per i giochi più venduti sul mercato asiatico e quindi non sono previsti showcase per le novità in arrivo. Secondo voi quali giochi si aggiudicheranno le varie categorie? Noi siamo particolarmente interessati al PlayStation 25th Anniversary Users’ Choice Award, e voi?