PlayStation Awards 2019: data, ora e link per vederlo in diretta

Il 2019 si sta avvicinando alla propria conclusione ed è ormai ora di tirare le somme dell’annata videoludica. Quali sono i migliori giochi? Tutti possiamo rispondere secondo i nostri gusti, ma alle volte ci vuole una premiazione più ufficiale. Non solo a dicembre avremo modo di vivere i tanto attesi The Game Award 2019 di Geoff Keighley, ma a breve potremo anche essere spettatori dei PlayStation Awards 2019.

Se negli scorsi anni si trattava di un evento più votato al lato giapponese di PlayStation, ora la società pare intenzionata a renderlo più internazionale. Il live stream dei PlayStation Awards 2019 andrà in onda alle 10.00 del mattino (ora italiana) del 3 dicembre (il pre-stream inizierà alle 09.00). Potrete seguire la diretta tramite YouTube: trovate il video qui sotto.

Durante il PlayStation Awards 2019 verranno consegnati i seguenti premi:

Platinum Prize: giochi che hanno venduto più di un milioni di copie

Gold Prize: giochi che hanno venduto più di 500.000 copie

PlayStation Network Awards: ai tre giochi più venduti sul PS Store

PlayStation 25th Anniversary Users’ Choice Award: cinque premi verranno assegnati a giochi scelti dagli utenti tra quelli che hanno vinto un PlayStation Awards negli ultimi 24 anni

PlayStaion VR Award: tre titoli che hanno aiutato a diffondere PS VR negli anni 2018 e 2019

Indies & Develoepr Awards: tre titoli che hanno aiutato a espandere il mondo indie in campo PlayStation

I rumor affermano inoltre che, essendo questo il 25esimo anniversario di PlayStation, potrebbero esserci anche degli annunci, ma Sony aveva precedentemente affermato che il PlayStation Awards 2019 è celebrazione e non uno showcase. Per ora non ci resta altro da fare se non attendere l’inizio dell’evento.