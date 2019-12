PlayStation Awards 2019: ecco tutti i premiati

Sono finalmente andati in onda i PlayStation Awards 2019, le premiazioni dedicate ai giochi più venduti del 2019 all’interno del brand PlayStation. Dopo un’introduzione di Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, si è passati alle premiazioni basate sui giochi rilasciati dal primo ottobre 2018 e il 30 settembre 2019. Ecco tutti i premi e i premiati dei PlayStation Awards 2019:

Indie and Developers Awards:

Unravel 2

Hollow Knight

Overcooked! 2

Human Fall Flat

Hardcore Mecha

PlayStation VR Awards:

Astro Bot Rescue Mission

Ace Combat 7 Skies Unknown

Beat Saber

PlayStation Network Awards:

Fortnite

Monster Hunter World Iceborne

FIFA 19

PlayStation Gold Prize (almeno 500.000 unità in Giappone e Asia entro il 30 ottobre 2019):

PES 2019

FIFA 19

FIFA 20

Call of Duty Black Ops IIII

Ace Combat 7 Skies Unknown

Resident Evil 2 Remake

Devil May Cry 5

Sekiro Shadows Die Twice

Monster Hunter World Iceborne Master Edition

PlayStation Platinum Prize (almeno un milione di copie in Giappone e Asia entro il 30 ottobre 2019)

NieR Automata

God of War

Marvel’s Spider-Man

Red Dead Redemption 2

Kingdom Hearts 3

Infine, sono stati svelati gli Users’ Choice Awards, un premio speciale dedicato al 25° anniversario:

The Last of Us Remastered

Persona 5

NieR Automata

Dragon Quest 11

Monster Hunter World

God of War

Marvel’s Spider-Man

A sorpresa, è stato presentato anche il Special Awards:

Ridge Racer

Battle Arena Toshinden

BioHazard Resident Evil

Final Fantasy 7

Metal Gears Solid

Dynasty Warrior 2

Yakuza

Monster Hunter Portable 2G

Le premiazioni sono state dense di discorsi di ringraziamento e di promesse per il futuro. Per certo, tutti i grandi nomi emersi durante i PlayStation Awards 2019 ci fanno capire come il 2019 sia stato un anno denso di uscite.

Diteci, cosa ne pensate delle premiazioni dei PlayStation Awards 2019? Credete che i videogame scelti meritino i premi vinti e il successo di vendite ottenuto? Tra tutti quelli proposti, quali avete giocato? Quali invece non avevate mai sentito nominare?