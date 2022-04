Dopo un primo anno di next-gen, in molti si aspettavano un inizio 2022 col botto, e così è stato. Solo nei primi mesi dell’anno corrente abbiamo assistito all’uscita di grandi titoli che verranno ricordati per anni e tutta una serie di annunci che ci hanno sconvolto, in positivo. Tutto ciò ha portato la discussione su molti lidi, ma su Twitter è PlayStation a prendersi la corona dell’argomento videoludico più in voga in questi primi mesi del 2022.

A svelarci come si sono comportate le discussioni videoludiche su Twitter in questa prima parte dell’anno ci ha pensato Rishi Chadha, il quale ha pubblicato una serie di tweet che mettono in mostra tutti gli argomenti più chiacchierati a tema gaming sulla piattaforma social. A svettare su tutti è stata PlayStation che con l’annuncio dell’acquisizione di Bungie ha creato un vero e proprio terremoto all’interno del settore del videogioco.

La cosa che ha sorpreso tutti, però, è come tale argomento sia riuscito a battere due colossi veri e propri. Il secondo argomento videoludico più discusso su Twitter è stato Elden Ring, con la nuova opera targata From Software che ha saputo monopolizzare la discussione per intere settimane dopo il lancio. “Solo” al terzo posto, invece, troviamo l’acquisizione di Activision Blizzard e King da parte di Microsoft, altro annuncio che fece terra bruciata poco dopo l’ufficialità.

So in other Twitter-related news:

With nearly 800M Tweets in Q1’22, the gaming conversation on Twitter is bigger than ever!

Here are our Q1’22 Gaming insights , starting off with some of the biggest gaming moments from last quarter.

Follow along below to learn more pic.twitter.com/6Bl4kzfBwp

— Rishi Chadha (@RdotChadha) April 5, 2022