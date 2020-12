PlayStation batte Xbox in un test sul QI, ma il PC rimane master race

La diatriba fra PlayStation e Xbox persiste ormai da vent’anni e viene perlopiù alimentata da discussioni – spesso e volentieri di dubbia valenza costruttiva – sui social, oltre che dalla libera interpretazione di qualche analisi esterna che di tanto in tanto spunta in rete. L’agenzia Royal Panda, per esempio, ha pensato bene di formulare uno studio che analizzasse il QI medio dei videogiocatori, avvalendosi dell’aiuto di non meglio precisati esperti ed accademici che hanno preso in esame, a campione, il comportamento di oltre mille persone su diverse piattaforme.

L’analisi si è articolata in un quiz diviso in quattro parti, che ha misurato l’intelligenza verbale, il ragionamento logico, l’abilità matematica e il ragionamento visivo, dopo aver fatto compilare ai partecipanti un questionario per determinare le loro preferenze. Secondo lo studio, i giocatori PC sarebbero i più intelligenti di tutti, con un quoziente d’intelligenza medio di 112,3. Fra le console, gli utenti PlayStation 4 hanno ottenuto un punteggio medio di 110.7, quelli Xbox One 103.8 e quelli Switch 101.3. A chiudere la classifica, i giocatori mobile con un punteggio di 99.4.

L’analisi è stata suddivisa non solo in base alle piattaforme, ma anche ai generi, che vedrebbero gli appassionati di FPS nelle prime posizioni (con Rainbow Six Siege e Call of Duty Modern Warfare piazzati rispettivamente primo e quarto). Nella top 5, anche Among Us, Minecraft e FIFA. A chiudere la seconda classifica (piuttosto staccati) sono Candy Crush Saga e Angry Birds, entrambi videogiochi mobile. Attorno ai 100 punti, invece, si sono posizionati videogiochi multipiattaforma come Fortnite, The Sims, Mario Kart, GTA Online e Assassin’s Creed.

Rainbow Six Siege — 120.3 IQ

Among Us — 118.9 IQ

Minecraft — 116.3 IQ

Call of Duty Modern Warfare — 111.2 IQ

FIFA — 106.5 IQ

Fall Guys — 105.8 IQ

Animal Crossing — 104.8 IQ

Fortnite — 103.6 IQ

The Sims — 103.6 IQ

Mario Kart — 99.9 IQ

Grand Theft Auto Online — 99.6 IQ

Assassin’s Creed — 99.6 IQ

Rocket League — 99.3 IQ

Candy Crush Saga — 96.4 IQ

Angry Birds — 95.8 IQ

Per quanto riguarda, infine, il quoziente d’intelligenza delle piattaforme PC e mobile, gli utenti Apple si sono piazzati davanti a quelli Windows in ambito PC (108.2 contro 106.7), perdendo però nettamente contro Android nel campo degli smartphone e tablet (110.3 contro 102.1).

Voi che ne pensate? Ritenete che un campione di sole 1000 persone sia sufficiente per avere per le mani un’analisi attendibile, oppure no? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!