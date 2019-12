PlayStation è il brand di console più venduto al mondo, stabilito record mondiale

L’industria videoludica sicuramente ha sempre saputo rendersi varia ed interessante lungo questi anni. Sempre più spesso siamo stati testimoni di opere e sistemi di gioco in grado di creare veri e propri fenomeni di massa (cambiando per sempre l’ottica generale del mondo moderno). Se fino a qualche anno fa questo ramo artistico veniva considerato un semplice passatempo per i più giovani, durante gli ultimi anni le cose sono decisamente cambiate. Sony e la sua PlayStation sicuramente è stata una delle principale cause a far “integrare” in maniera più concreta il mondo videoludico tra la massa di persone.

A confermare questa nostra affermazione è il recente record mondiale stabilito dal marchio nipponico (ovvero PlayStation). Durante le scorse ore Guinness World Record ha premiato la leggendaria casa nipponica per il suo brand di console casalinghe. La famiglia PlayStation è ufficialmente il brand (di console) più venduto a livello mondiale con una cifra media di vendite che va a toccare più di 450 milioni di unità vendute.

We're thrilled to be certified as the best-selling home video game console brand ever, with over 450 million units sold across the original PlayStation, PS2, PS3, and PS4 as of Nov. 7 according to @GWR.



And it's all thanks to you 💙 pic.twitter.com/maO0TOVqs2

— PlayStation (@PlayStation) December 3, 2019