Playstation chiude accordo con Discord, è ufficiale

Vi rircordate delle voci che volevano la partnership tra Microsoft e la famosa piattaforma di chat vocale Discord? Ecco sembra che fossero esatte ma soltanto a metà. Ad annunciare oggi la propria partner con la piattaforma che permette a migliaia di giocatori(ormai non solo loro) di comunicare è stata proprio Sony Playstation che tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale di SIE, firmato da Jim Ryan stesso ha dato la notizia.

Ovviamente a detta di Ryan e di Discord questa partnership permetterà ancora di più di far evolvere la piattaforma social di Playstation ed anche la sua parte di Party vocale, che di solito è sempre quella più lamentata dai giocatori. Su PS5 sono stati comunque fatti enormi miglioramenti, ma stringere una partnership il cui core business è quello, farà sicuramente fare un salto in avanti a tutto l’ecosistema Sony. A detta di Jim Ryan i team sono già a lavoro per poter portare un’esperienza completa sia su mobile che su console.

In questo caso quindi è molto probabile che avremo un’integrazione completa con il nostro profilo Discord(se ne abbiamo già uno) oppure sicuramente condividere alcune informazioni del nostro account PSN anche all’interno di Discord stesso. I valori che vengono condivisi dalle società sono gli stessi e la voglia di voler connettere i giocatori in nuovi modi è sicuramente tanta.

Queste sono le parole che Ryan utilizza all’interno del comunicato. Sicuramente avremo nuove notizie dell’accordo nei prossimi mesi, mentre per vedere i risultati dello stesso, dovremo sicuramente attendere l’anno prossimo o magari anche la fine di questo. Intanto vi consigliamo anche di vedere l’ultimo trailer gameplay del prossimo titolo in uscita su PS5, Ratchet e Clank Rift Apart! Fateci sapere poi cosa ne pensate!