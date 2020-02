PlayStation: Sony chiude i forum per la community ed il supporto

Sony attraverso un messaggio postato sul sito ufficiale di PlayStation ha fatto sapere che i forum per la community ed il supporto verranno chiusi a breve. Come possiamo leggere dal comunicato: “a partire dal 27 febbraio i forum Community e del Supporto del PlayStation.com non saranno più disponibili, invitando i giocatori a continuare la conversazione sul PlayStation.Blog, Facebook, Twitter e Instagram”.

La notizia ha provocato il disapprovo da parte di una parte dell’utenza di PlayStation con diversi messaggi di disapprovo da una parte, mentre dall’altra alcuni ringraziano il supporto ed il lavoro svolto in questi anni di attività. I forum per la community ed il supporto servivano per condividere qualsiasi tipo di opinioni e giudizi vari sui giochi disponibili per PlayStation 4 e di tutte le altre console targate Sony, ma soprattutto per ricevere consigli su come comportarsi per risolvere i problemi che potevano riscontrarsi con l’utilizzo costante della console.

Se i forum vengono quindi chiusi, l’assistenza suggerisce di seguire le diverse pagine social per ogni domanda o dubbio. I messaggi potranno essere condivisi su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e Telegram. Sul comunicato ufficiale non viene spiegata la motivazione di questa chiusura imminente, quindi non possiamo darvi ulteriori risposte a riguardo. La community rimaneva una delle più attive e controllate dai piani alti del “monolite nero“, ci aspettiamo quindi che attraverso i gruppi citati precedentemente la situazione non cambi e che quindi gli utenti possono tirare un sospiro di sollievo. Che questa dichiarazione possa essere l’inizio di qualcosa di nuovo? Con l’arrivo di PS5 potrebbe tranquillamente esserlo.

