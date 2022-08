L’arrivo di Marvel’s Spider-Man Remastered potrebbe aver svelato i piani futuri di Sony per i giochi PlayStation su PC. Come riportato da VGC, infatti, nei file del gioco è stata trovata una chiara correlazione al PSN e agli account dei giocatori, segnale che in un porssimo futuro Sony potrebbe approcciarsi al PC gaming in maniera molto simile a quella di Microsoft, che richiede sempre l’accesso con un account Xbox per poter avviare e giocare ai propri giochi presenti non solo su Game Pass, ma anche su Steam.

L’idea di Sony sarebbe quella di permettere agli utenti di collegarsi con il proprio account PlayStation Network, per ottenere ricompensa e bonus in-game. Non ci sarebbe dunque un vero e proprio ponte di collegamento tra i titoli come avviene su Xbox, dove i giocatori riescono a condividere i salvataggi e i progressi. Quello potrebbe però essere lo step successivo del colosso nipponico, che per ora non ha ancora una struttura come quella di Microsoft, che ha puntato tutto sull’idea di rendere le sue esclusive disponibili fin da subito su console e PC.

La stessa feature non è presente solamente nei file di gioco di Marvel’s Spider-Man Remastered, ma anche nella recente sezione del sito web di PlayStation dedicata alle esclusive PS4 e PS5 in dirittura d’arrivo (o già disponibili) su PC. Considerando quanto Sony stia investendo nel mercato del PC gaming, tra la release di nuovi giochi e l’acquisizione di Nixxes Software, che si occupa proprio dei porting del gioco, è molto probabile che questa integrazione sia davvero in dirittura d’arrivo.

Oltre a Marvel’s Spider-Man Remastered, sono in dirittura d’arrivo ulteriori giochi di Sony su PC. Per il 2022, l’ultima release che vedrà la luce sarà la collection di Uncharted, che include il quarto capitolo e il DLC stand-alone. La data di uscita, almeno per ora, non è ancora stata comunicata.