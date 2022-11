C’è un motivo se PlayStation è diventato un marchio così forte nel mondo console. E secondo uno dei suoi dirigenti dietro l’incredibile svolta del brand di casa Sony dedicato esclusivamente ai videogiochi non è dovuto a raffinate strategie di marketing ma solamente a due, importanti franchise che hanno visto la luce proprio sulla prima console prodotta dal colosso nipponico.

A parlare è Shuhei Yoshida, che oggi ricopre il ruolo di boss della divisione dei giochi indipendenti delle console PlayStation. Secondo Yoshida, il successo del brand di Sony dedicato ai videogiochi è da ricercarsi in due titoli decisamente particolari, ovvero Final Fantasy 7 e Dragon Quest 7. Si tratta, letteralmente, di una vita fa: all’epoca Square Enix non esisteva, ma c’erano SquareSoft ed Enix (le due società che alla fine si fusero insieme). Per Yoshida il debutto dei due giochi fu un fattore chiave per il successo della prima console di casa Sony. “Entrambe le società erano disposte a portare i loro nuovi giochi sulla nostra piattaforma. E tutto ciò è stata la nostra fortuna. Avevamo finalmente due giochi per spingere il brand al successo”, le parole di Yoshida dichiarate durante un evento dedicato ai giochi indie.

Inutile dire che dietro le parole di Yoshida si nasconde un fondo di verità: PlayStation è diventata un successo anche grazie a quei due giochi, che hanno saputo offrire qualcosa in più ai giocatori proprio grazie alla prima macchina per i videogiochi di casa Sony. Final Fantasy 7 è stato un vero e proprio fenomeno da record globale, che ancora oggi muove i cuori dei giocatori, disposti anche ad acquistare un remake diviso in più parti e aspettato per oltre 7 anni. Per quanto riguarda invece Dragon Quest 7, il successo del gioco fu maggiormente localizzato in Giappone, ma anche in questo caso parliamo di un titolo che spinse le vendite della console.

Dalla release della prima PlayStation sono passati diversi anni e probabilmente senza quei due giochi (o più in generale senza l’inventiva di Sony, che spinse per avere determinate IP sulla sua piattaforma) non saremmo oggi a commentare un fenomeno globale, che probabilmente non avrebbe portato a una concorrenza così importante nel settore.

