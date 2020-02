PlayStation: il digitale domina, il PSN ha trascinato i guadagni di SIE

Risulta ormai risaputo che il marchio PlayStation sta diventando anno dopo anno un vero e proprio simbolo del mondo videoludico. Già durante l’attuale generazione di console il colosso nipponico ha saputo distaccarsi dalla sua concorrenza in maniera netta, proponendo ottimi prodotti (e acquistando di conseguenza le lodi dei fan). Sappiamo già che Sony si sta preparando in maniera molto metodica alla prossima generazione. Tuttavia un noto insider ha deciso di rimanere ancora inchiodato all’attuale generazione, mostrando qualche curioso dettaglio sull’andamento generale del brand PS.

Il noto insider e analista Daniel Ahmad ha deciso di caricare un tweet molto particolare in quale analizza l’andamento generale del brand PS durante l’attuale generazione. Secondo le analisi di Ahmad il brand è stato portato in alto (almeno in parte) grazie al PSN. Per Ahmad il PSN è stato decisamente il più grande successo di questa generazione quando si va a parlare del brand PlayStation.

Network services = 66% of total PlayStation revenue in 2019. 2019 Network services revenue declined due to lower spend on digital games software & add on content (e.g. Fortnite), partially offset by increased services (PS+/PS Now) spend. 2019 revenue = 8x higher than 2013. pic.twitter.com/KUacM6jlPV — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 14, 2020

“Senz’ombra di dubbio l’elemento più di successo dell’attuale generazione PlayStation è il PSN! I vari contenuti digitali che comprendono sia i giochi che i DLC sono andati ad influire in maniera non indifferente sui numeri totali di Sony. Solo il PS Plus e il PS Now rappresentano circa il 25% dei guadagni totali del ramo digitale!”

Anche se durante l’ultimo anno ci sono stati diversi rallentamenti delle venite (legate ai brand PlayStation) è innegabile che i numeri riportati da Ahmad parlano praticamente da soli. Proprio questi grossi guadagni (stando sempre alle parole di Ahmad) hanno spinto Sony ad investire molto di più sulla futura PS5. Visto questo successo di vendite ci aspettiamo che in futuro Sony continui a puntare sui suoi vari servizi (sopratutto sul noto PS Now).