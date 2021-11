PlayStation Direct vi permette di avere una PS5, arriverà in Italia?

PlayStation Direct è lo shop ufficiale della console targata Sony, e fino a poco tempo fa questo non era ancora presente in alcun Paese del nostro continente. Ciò significava che, semplicemente, tutti gli acquisti per prodotti correlati a PlayStation dovevano venir fatti da rivenditori, e che quindi non era possibile effettuarli dalla fonte ufficiale. Ebbene, pare che tutto questo sia in procinto di cambiare in un futuro non molto lontano, e che novità importanti siano già in porto.

Sono giunte notizie che da oggi PlayStation Direct ha finalmente fatto il suo debutto anche in Europa. In particolare, il primo shop europeo di Sony ha aperto in Germania, con il sito ufficiale già disponibile e pronto per effettuare acquisti (nota: al momento il portale è disponibile soltanto in lingua tedesca). Da che questo era disponibile soltanto in Nord America, è adesso arrivato anche a noi, e potrebbe essere solo l’inizio di una grande catena.

Come potrete benissimo immaginare, infatti, ciò ci fa formulare varie ipotesi sul futuro dello shop e su un suo possibile arrivo anche da noi in Italia. Al momento non si ha alcun tipo di informazione specifica al riguardo, per cui non ci resta altro che rimanere in attesa di ulteriori novità da parte di Sony e su ciò che vorranno fare al riguardo.

Ad ogni modo, l’arrivo del negozio di PlayStation Direct in Europa (e possibilmente anche su terra italiana) non dovrebbe portare grosse novità con sé, se non alla possibilità di avere tutti i prodotti Sony a portata di mano qualora si fosse decisi ad acquistarli. L’unico vantaggio degno di nota, forse, è che eventuali spedizioni potrebbero essere più rapide.