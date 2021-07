PlayStation e Xbox unite nel supporto ai giochi indie

Sony e giochi indipendenti, un rapporto che continuerà anche su PlayStation. Nonostante alcune critiche al sistema attualmente in corso per la selezione dei giochi e alcuni metodi di promozione, il colosso giapponese sembra aver deciso di continuare sulla strada del supporto ai developer indipendenti. Come annunciato nella giornata odierna, con il favore di Shuhei Yoshida (Head of Indipendent Developer Initiative in SIE), infatti, è stata inaugurata una partnership che permetterà ai piccoli sviluppatori di avere accesso a risorse per rendere i loro giochi migliori.

L’incubatore si chiama IGI ed è sponsorizzato da diverse aziende del mondo dei videogiochi. Il creatore è Marvelous, che in collaborazione con Ludimus, Head-High e Game BCN faciliterà il lavoro degli sviluppatori indipendenti. Di riflesso, all’interno della sezione Collaboratori (probabilmente incaricati di fornire tecnologie e supporto) troviamo diverse realtà, che non riguardano solo PlayStation. Nella lista infatti sono presenti Steam, Criware, Unity, Epic Games, Nvidia e anche Microsoft, con il suo ID@Xbox.

Se Yoshida si è espresso a favore di questa partnership, lo stesso si può dire anche per la casa di Redmond. “Microsoft è contenta di supportare IGI, Indie Game Incubator e di lavorare con sviluppatori indipendenti giapponesi”, le parole di Chris Charla, che fanno un chiaro eco alla strategia che verrà seguita da Xbox nel corso dei prossimi anni. Strategia, dunque, che a quanto pare è condivisa anche da PlayStation.

IGI è un incubatore curato anche da alcune realtà che lavorano direttamente nel campo ingegneristico dei personal computer e dei videogiochi. Basti pensare, ad esempio, a Intel. Resta ovviamente abbastanza strana l’assenza di AMD, considerato che PlayStation 5 e Xbox Series S (così come Xbox Series X) si muovono grazie ad hardware sviluppati dalla società che risponde a Lisa Su. Non è escluso però che in un prossimo futuro ulteriori aziende del mondo tech si spingeranno verso queste realtà, considerato la sempre e più crescente applicazioni di tecnologie una volta distanti da questa fantastica realtà.