PlayStation, ecco una stramba ricetta cucinata da un cuoco che non ti aspetti

Nel contesto di un’operazione di marketing, PlayStation ha fatto partnership con Parappa the Rapper. La mascotte dell’iconic rhythm game infatti è stata scelta per festeggiare i 25 anni del franchise, ma in una maniera decisamente atipica, che unisce il mondo del rap e i beat anni ’90 alla… cucina.

Sì, avete capito bene. Per promuovere i 25 anni di Parappa the Rapper (che debuttò proprio sulla prima console targata PlayStation), la divisione giapponese ha lanciato un video dove viene spiegato come realizzata la Parappa Seafood Cake, ovvero una sorta di torta salata con condimento di pesce. Non sappiamo se mai incontrerà i gusti dei giocatori occidentali, ma conoscento un minimo la cultura gastronomica del Giappone beh, forse questo cibo è nettamente più nelle loro corde.

Ovviamente il tutto non si limita ad un semplice video di cucina, tutt’altro. Se non siete amanti del gioco, questo dettaglio potrebbe esservi sfuggito ma si tratta di uno scenario realmente esistente all’interno del gioco. Il tutto è estremamente realistico e alterna le immagini in game ad immagini reali che mostrano il corretto procedimento per cucinare la pietanza. Potete ammirare il filmato, diffuso via Twitter sull’account ufficiale di PlayStation Japan, poco più in basso.

Non vi invitiamo a mettervi ai fornelli, soprattutto perché si tratta a prima vista di una ricetta decisamente complessa e come detto potrebbe non incontrare i vostri gusti. Se preferite limitarvi all’esperienza di gioco, sappiate che la remaster di Parappa the Rapper è già disponibile su PlayStation 4. E per altri video di cucina, vi invitiamo a sfogliare il profilo Twitter di PS Japan: scorrendo il feedd vi imbatterete nella pizza di Devil May Cry, nelle palle di riso di Sekiro e nel LeBlanc Curry di Persona 5. Marketing di un altro livello, non trovate? Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo.