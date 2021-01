PlayStation: esiste un’asta per aggiudicarsi oltre 400 kg di console

In un periodo in cui PS5 risulta tutt’ora essere introvabile, c’è chi sta mettendo all’asta ben 400 kg di console. Goodwill Goblin, questo il nome dell’utente, ha messo in vendita una enorme scatola piena di PlayStation, PS2, PS3, e PS4 oltre anche ad altre piccole sorprese come joypad di ogni tipo, il tutto rigorosamente impolverato. Visto il trattamento è assolutamente plausibile che la maggior parte di queste non sia funzionante, nell’eventualità che vogliate fare una pazzia, specialmente, in questo periodo non certamente semplice, vi lasciamo il link dell’asta. Il prezzo parte da 800 dollari.

⚠ a 679-pound "GAYLORD OF CORDS, CABLES, CONTROLLERS FOR GAMES" has appeared on ShopGoodwill ⚠ pic.twitter.com/vsRnpmfhVv — Goodwill Goblin (@GoodwillGoblin) January 20, 2021

PlayStation 3, la console più costosa di Sony.

Non è la prima volta che vediamo aste di questo tipo. Proprio nella giornata di ieri il noto creatore di videogiochi John Romero ha messo in vendita la sua tastiera completamente distrutta dopo aver testato il multiplayer di Quake, certamente un pezzo da collezione. Stiamo notando un sacco di notizie provenienti dall’altra parte del mondo davvero inusuali, e siamo convinti che questa non sarà l’ultima.

Certo, durante una pandemia comprare 400 kg di PlayStation non lo consigliamo certamente, specialmente impolverate. Goodwil non si è però fermato qui, perché ha deciso di proporre un altro scatolone con all’interno cavi e joystick, sempre rigorosamente impolverati, si parla di circa 300 kg per un prezzo di partenza di 650 dollari. Se invece volete aspettare il ritorno di PS5, sicuramente vi toccherà aspettare ancora un po’ di tempo. Sony ha da poco annunciato nuove scorte per il mercato americano, ma non ha tutt’ora dichiarato nulla per quanto riguarda quello europeo. Rimane assolutamente plausibile che ci saranno novità a partire dalla fine di questo mese ed inizio del prossimo.

Rimane assolutamente plausibile che ci saranno novità a partire dalla fine di questo mese ed inizio del prossimo.