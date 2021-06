PlayStation Experience ormai imminente? Spunta la possibile data dell’evento Sony

Finito il periodo E3 2021, gli appassionati si cominciano a chiedere quando avremo l’occasione di vedere l’evento di una delle grandi assenti alla fiera losangelina. Parliamo di Sony che, ormai da diversi anni, non presenzia più nell’E3, ma annuncia tutte le proprie novità in arrivo con eventi precedenti o successivi alla fiera. Proprio per questo, iniziano ad emergere sul web alcuni primi indizi su una possibile data in cui assisteremo al prossimo PlayStation Experience.

Ad oggi Sony non si è ancora minimamente sbilanciata sul prossimo evento digitale targato PlayStation, ma un indizio arriva dalla redazione di Jeuxvideo, uno dei più grandi ed importanti siti di videogiochi francese. Il discorso è partito tutto nelle scorse ore, quando parlando del possibile arrivo di un nuovo DLC single player per Ghost of Tsushima, la redazione ha sottolineato come il tutto possa venire annunciato in via ufficiale il prossimo 8 luglio ad un nuovo PlayStation Experience.

Al momento ce lo dice la redazione francese, ma non abbiamo conferme ufficiali da parte da Sony. C’è da dire, però, che già in passato la compagnia giapponese ci aveva abituato ad annunci dei propri eventi in concomitanza con la trasmissione dello stesso evento. Nel frattempo, il pubblico si divide con chi crede nella voce fatta girare da jeuxvideo e chi ritiene che la redazione francese non abbia fonti concrete a tal proposito per essere credibile.

La PlayStation Experience è uno degli eventi targati Sony più attesi dagli appassionati della compagnia giapponese. A differenze degli State of Play, questo genere di eventi sono più corposi, con al loro interno vari annunci di diverso genere, soprattutto le grandi produzioni Sony in arrivo su PS5 e PS4 nei prossimi mesi/anni.