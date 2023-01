Rispetto a PlayStation, Xbox ha deciso da diversi anni di affacciarsi al mercato PC. Lo fa con una strategia decisamente diversa, unificando i vari sistemi e rendendo i computer semplicemente uno dei tanti mezzi su cui fruire di un determinato gioco. C’è però un particolare, che potrebbe indurre gli utenti a credere come Sony sia in realtà in una posizione di vantaggio sul fronte del PC gaming, almeno per quanto riguarda il rapporto con il pubblico.

Su Twitter è emerso un post, che mette a paragone le prossime release di peso di PlayStation e Xbox. Per Sony abbiamo Returnal, mentre per Microsoft c’è Redfall. Ebbene, secondo i paragoni lanciati da un utente del social network, il colosso nipponico vincerebbe su tutta linea. Non solo il gioco di Housemarque costa decisamente meno (59,99 Dollari rispetto ai 69,99 Dollari di quello Arkane Austin), ma Returnal è anche privo di un anti tamper come Denuvo, considerato da molti invaso e in grado di abbassare notevolmente le performance, al contrario di Redfall, che invece ne farà uso.

Ci sono poi altri dettagli, come la qualità dei porting di Sony, spesso ricchissimi a livello di opzioni grafiche e di ottimizzazione. In effetti la qualità dei giochi PlayStation su PC è decisamente alta, qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa, quando il colosso nipponico non sembrava minimamente intenzionato a lanciare i suoi giochi su Steam ed Epic Games Store.

Xbox is charging $70 and adding in fricken Denuvo on their upcoming games…. PlayStation PC > Xbox PC pic.twitter.com/4cTTnr0Jrw — PMS Jordan (@PMS_Jordan) January 26, 2023

Chiaramente bisogna spezzare una lancia in favore di Xbox e in questo caso è il prezzo. Pur essendo un gioco “nuovo”, Returnal ha in realtà debuttato nel 2021. Redfall debutterà invece il 4 maggio 2022 e si tratta di un videogioco nuovo, che segue l’adozione del nuovo prezziario di Microsoft per i giochi first party, ovvero il classico incremento di una decina di Dollari (o euro) che abbiamo imparato a conoscere fin troppo bene in questa generazione.

Video recensioni, approfondimenti e anteprime vi aspettano sul nostro canale YouTube.