Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia sofferta e inaspettata: PlayStation chiude PixelOpus, studio di sviluppo di circa 20 persone che era al lavoro su un progetto completamente nuovo.

Dear friends, our PixelOpus adventure has come to an end. As we look to new futures, we wanted to say a heartfelt thank you to the millions of passionate players who have supported us, and our mission to make beautiful, imaginative games with heart.

We are so grateful! ❤️ pic.twitter.com/rQO2Cgvhnq

— PixelOpus (@Pixelopus) May 5, 2023