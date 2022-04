Nel corso delle ultime ore si sono moltiplicate diverse segnalazioni da parte dei giocatori PlayStation, che riferiscono l’impossibilità di utilizzare alcuni titoli PS1 sulle console PS3 e PS Vita. I primi report sono arrivati da Twitter, dove alcuni utenti hanno dichiarato di non poter più avviare i vecchi giochi come Chrono Cross, Final Fantasy VI e altri.

La situazione al momento sembra essere la seguente: una selezione di giochi PS1 non è più riproducibile su PS3, mentre su Reddit un utente ha addirittura dichiarato che tutta la sua libreria PlayStation Vita risulta non più accessibile. Il motivo di tutto ciò non è noto, ma se si prova ad avviare un qualsiasi gioco viene riportata la scritta “Scaduto”, facendo intendere che la licenza alla quale si riferisce un determinato gioco non sia più disponibile per la riproduzione.

Come riportato su Twitter, i dettagli dei classici PlayStation sono davvero assurdi e giustificherebbero un eventuale bug. Come è possibile vedere da una foto diffusa sul social network, la licenza di Final Fantasy IV ad esempio sarebbe scaduta il 31 dicembre 1969. Si tratta chiaramente di un errore e anche se Sony Interactive Entertainment al momento non ha ancora risposto alle varie segnalazioni degli utenti, i colleghi di Kotaku potrebbero aver chiarito l’origine di questa faccenda.

@AskPlayStation what happened here? A game I bought years ago is expired 1969 really? How can I fix this. Should I re download and install again it is under Purchased downloads pic.twitter.com/kIDRDXl5Sf — Steve J (@Crono96) April 5, 2022

Secondo la testata giornalistica statunitense, questo errore sarebbe legato al calcolo del tempo in Unix. Un bug avrebbe resettato il tempo calcolato in Unix, riportandolo all’inizio della sua epoca e rendendolo praticamente inaccessibile. Non è sicuramente colpa di Sony, ma questo nuovo episodio apre ancora una volta il dibattito in merito alla preservazione dei giochi digitali, che oltre a fronteggiare la chiusura degli store potrebbero trovarsi davanti a questa altra minaccia. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.