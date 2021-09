PlayStation, il papà di God of War ha buone notizie su un gioco in arrivo

Non solo God of War: David Jaffe ha anche parlato di un nuovo gioco PlayStation in arrivo, ancora però tenuto nascosto da Sony. Il papà di Kratos, che dopo la sua avventura in Sony ha proseguito una carriera da sviluppatore indipendente, continua ad avere ottimi rapporti con il publisher giapponese, tanto da avere diversi contatti all’interno dell’industria. E uno di questi lo avrebbe informato su un nuovo titolo, decisamente ottimo.

Andiamo con ordine: che negli studi first party di PlayStation si lavori a qualcosa è scontato. La nuova console di casa Sony ha infatti potuto contare su una line up di nuove IP molto risicata, come accade ad ogni piattaforma a inizio generazione. Non sorprende dunque sapere che qualcosa di nuovo si sta muovendo. La differenza però l’ha fatta il commento di Jaffe lanciato su Twitter. “Ho sentito di questo nuovo gioco, non so quando verrà svelato ma so che i giocatori andranno fuori di testa”, ha dichiarato il game designer e game director sul social network.

Ora, la situazione è decisamente criptica e misteriosa. Appurato che esiste un nuovo gioco PlayStation in sviluppo, dal tweet non emerge assolutamente nessuna informazione. Potrebbe trattarsi di una nuova IP o magari di un remake di alcune saghe abbandonate, come ad esempio Resistance, lo shooter che ha fatto la fortuna di Insomniac Games durante PlayStation 3 o un nuovo Forbidden Siren. Inutile dunque alimentare speranze: l’importante è sapere che qualcosa bolle in pentola e che potrebbe davvero far contenti i fan e i giocatori affezionati al brand Sony.

here's useless tweet but if I don't say something i will explode!!! just found out about a new plaeystation game they are making-no ideaa when it get unveiled (maybe next week, maybe not) BUt just know when it does, people are gonna lose their fucking minds! Bad ass!!! — DAVID SCOTT JAFFE (@davidscottjaffe) September 4, 2021

Con un nuovo showcase di giochi PlayStation in arrivo nei prossimi giorni, è probabile che qualcosa emerga nel prossimo periodo. Considerando che ci stiamo comunque avvicinando al primo anno di vita della nuova console di casa Sony, non possiamo dare per scontato che nel corso dei prossimi mesi non ci siano presentazioni con ancora più carne al fuoco. Oramai ci siamo: la nuova generazione di console sta ufficialmente partendo.