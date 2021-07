PlayStation: il prossimo evento avrà una sorpresa, già nota da un po’

È da quando è terminato l’E3 2021 che gli appassionati si pongono quasi a cadenza giornaliera una particolare domanda: quando assisteremo al prossimo evento PlayStation? Purtroppo non sappiamo ancora dare una risposta netta e precisa a questo quesito, ma i rumor attorno al prossimo evento Sony non si fermano nemmeno per un minuto. Di recente, una voce di corridoio sta facendo credere che una delle soprese che ci attenderanno durante lo show sarebbe già nota.

Settimana scorsa Sony è stata particolarmente attiva ed in vena di annunci. Tra l’acquisizione di Housemarque prima, e Nixxes dopo, la compagnia giapponese si è fermata senza svelare praticamente nulla sul prossimo vociferato evento. C’è stato un annuncio, però, portato alla luce dalla stessa compagnia, che poi non ha mai trovato un reale riscontro: parliamo di una possibile acquisizione di Bluepoint Games.

L’indizio l’ha fatto uscite l’account giapponese di PlayStation, ma l’annuncio ufficiale non è mai arrivato. Ora, stando ad un recente post su Twitter fatto dal co-fondatore del sito Xbox Era, sembra che il prossimo evento digitale Sony avrà una sorpresa che in quale modo è già stata resa nota. Sempre secondo Nick, stando a quanto gli è stato riferito (non viene specificato da chi o da che fonte) la sorpresa dovrebbe essere proprio l’acquisizione di Bluepoint Games.

So it seems Sony Japan Twitter already spoiled this surprise? Because I was just now told the surprise was Bluepoint being acquired https://t.co/rQChxA6O4B — Nick (@Shpeshal_Nick) July 5, 2021

A parte questo rumor, al momento tutto tace da parte di Sony, ma se l’evento è atteso davvero per questa settimana come si è vociferato a lungo, è possibile aspettarci un annuncio ufficiale molto ravvicinato allo show. Nel frattempo non sappiamo a cosa sta lavorando Bluepoint Games, ed è possibile che l’annuncio dell’acquisizione da parte di Sony possa essere accompagnato anche dall’annuncio di un prossimo gioco del talentuoso team.