Ci stiamo avvicinando a grandi passi ad uno dei periodi videoludici più caldi dell’anno. Nel mese di giugno, infatti, sono attesi una serie di importanti eventi in cui le grandi compagnie del settore ci mostreranno tutto quel che prossimamente potremo giocare. Ma prima di goderci questi show i colossi dell’intrattenimento videoludico stanno tenendo una serie di riunioni con i propri investitori. Tra questi c’è ovviamente anche PlayStation, con la compagnia nipponica che ha condiviso parte dei propri piani.

Ad oggi non sappiamo se Sony ha intenzione di rivelare i propri progetti in cantiere tramite un imminente evento, ma come al solito i rumor sono numerosi a tal proposito. Quel che sappiamo di certo, è che PlayStation ha già fatto alcune mosse presentandoci a spezzoni quello che sarà il proprio visore di realtà virtuale di nuova generazione. Riguardo a ciò, il colosso giapponese ha svelato ai propri investitori che PSVR 2 verrà lanciato insieme a una line up di giochi molto ricca. Si è parlato di oltre 20 grandi titoli sviluppati da team first e third party.

La riunione però ci ha dato molti altri spunti non legati al nuovo casco per la realtà virtuale Sony. Per esempio, PlayStation ha sottolineato come la compagnia sia fortemente intenzionata a realizzare più nuove IP che mai. Questo non significa che i franchise già noti, e molto redditizi per la compagnia, verranno abbandonati, ma ci sarà una divisione di 50 e 50 tra sequel e nuovi brand.

Tra i punti salienti della riunione, infine, è stata citata la volontà di crescere in modo aggressivo sui mercati PC e mobile insieme alla pianificazione del rilascio di ben due giochi a servizi durante l’anno fiscale corrente.